欧洲股市关键股指涨至两年新高 公用事业股领升

* Euro STOXX 50指数触及两年新高

* Euro STOXX 50收涨0.4%，至2,863.44点

* FTSEurofirst 300收升0.1%，报1,247.61点

路透伦敦9月11日 - 一关键欧洲股指周三升至两年新高，因之前受重创的公共事业股反弹和芯片设计商ARMARM.L股价飙升。

交易商表示，更多迹象显示欧洲经济复苏，摆脱债务危机，这可能推动股市保持较长期上行趋势，尽管因美国逐步结束刺激政策前景，市场将在9月步履蹒跚。

政缘政治风险也缓和，美国总统奥巴马周二稍晚表示，俄罗斯提出的要求叙利亚将其化武由国际国际控制的建议可扶助阻止美国向叙利亚动武。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%，至2,863.44点，为2011年7月来最高收位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.3%，报1,247.61点，和5月触及的1,258.09五年高位只是咫尺之遥。

Euro STOXX 50指数指自年初迄今上涨9%，同期FTSEurofirst 300指数上涨10%。

在今年表现落后的STOXX Europe 600公用事业指数.SX6P上扬1.9%，为周三升幅最大的板块。

ARM也提振股市，劲涨4.8%，此前苹果(AAPL.O)发布的新款iPhone使用ARM的最新技术。

英国富时100指数.FTSE收高0.07%，至6,588.43点；德国DAX指数.GDAXI收高0.58%，报8,495.73点；法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.06%，报4,119.11点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。