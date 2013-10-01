欧洲股市收跌 受意大利和美国政治情势拖累

* 五位部长辞职，意大利FTSE MIB指数大跌1.2%

* 美国预算僵局拖累市场信心

* 泛欧FTSEurofirst 300指数跌0.6%

路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周一收低，意大利股市触及三周低点，此前意大利来自贝卢斯科尼党派的五位内阁部长周末突然辞职，使政府名存实亡，而美国预算的政治角力也拖累欧洲投资人信心。

意大利FTSE MIB指数 .FTMIB跌1.2%，报17,434.86点，稍早触及9月10日来最低的17,199.82点。在贝卢斯科尼党派约20位议员威胁除非贝卢斯科尼让步，否则将组建脱党组织后，股指缩减跌幅。

意大利股指本季仍大涨14%，为2009年来表现最好的一季。

不过，投资人担心政局动荡可能影响该国经济复苏。信贷评等机构惠誉表示，负债沉重的意大利政局的不确定性延长可能引发其信贷评等遭下调。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%，报1,247.14点，稍早也跌至三周低点1,241.78。本季该指数上扬逾8%。

欧洲波动性指数.V2TX升15%，至三周高位。

美国政治僵局可能导致政府关门已经令投资人不安。如果周一午夜前美国国会没有通过新财政年度支出议案，美国非必要的政府机构和项目将在17年内首次关门。

英国富时100指数.FTSE收跌0.77%，至6,462.22点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.77%，报8,594.40点；法国股市CAC 40指数.FCHI大跌1.03%，报4,143.44点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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