欧洲股市升至两个月高位 因乌克兰东部有望停火

路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周三上扬，一关键股指攀升至两个月高位，因臆测乌克兰东部将达成停火，以及欧洲央行将进一步实施刺激措施。

俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。一些人士认为这是在向西方显示他在尽力令冲突降温。

不过市场交投紧张，因各方看来传递出的信息不一。之前乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。[nL3S0R42U9]普京的讲话相当于否认了乌克兰总统的说法。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,385.49点，稍早触及7月7日来最高的1,391.56点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.2%，报3,218.84点。

在俄罗斯有业务的企业股票涨幅居前，获利严重依赖俄罗斯的奥地利银行Raiffeisen Bank International (RBIV.VI)以及丹麦酿酒商嘉士伯(CARLb.CO)分别大涨6.2%和2.3%。

对欧洲央行可能推出量化宽松政策的臆测也支撑整体市场。欧洲央行周四将举行货币政策会议。

德股DAX指数.GDAXI收高1.26%至9,626.49点。法国股市CAC指数.FCHI升0.99%至4,421.87点。英国富时100指数.FTSE涨0.65%至6,873.58点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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