欧洲股市升至两个月高位 因乌克兰东部有望停火

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周三上扬，一关键股指攀升至两个月高位，因臆测乌克兰东部将达成停火，以及欧洲央行将进一步实施刺激措施。
俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。一些人士认为这是在向西方显示他在尽力令冲突降温。
不过市场交投紧张，因各方看来传递出的信息不一。之前乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。[nL3S0R42U9]普京的讲话相当于否认了乌克兰总统的说法。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,385.49点，稍早触及7月7日来最高的1,391.56点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.2%，报3,218.84点。
在俄罗斯有业务的企业股票涨幅居前，获利严重依赖俄罗斯的奥地利银行Raiffeisen Bank International (RBIV.VI)以及丹麦酿酒商嘉士伯(CARLb.CO)分别大涨6.2%和2.3%。
对欧洲央行可能推出量化宽松政策的臆测也支撑整体市场。欧洲央行周四将举行货币政策会议。
德股DAX指数.GDAXI收高1.26%至9,626.49点。法国股市CAC指数.FCHI升0.99%至4,421.87点。英国富时100指数.FTSE涨0.65%至6,873.58点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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