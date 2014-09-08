欧洲股市周五受获利了结拖累走低

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周五走低，因在过去一个月受欧洲央行将再推刺激举措的预期推动大涨后，交易商锁定获利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,396.02点，从昨日触及的六年半高位回落，当日欧洲央行降息并宣布推出新刺激计划。
不过，在俄罗斯有曝险的股票表现出众，因乌克兰政府代表与亲俄叛军领导人、俄罗斯和欧安组织(OSCE)就停火达成一致。
BP (BP.L)急升2.6%，该公司持有俄罗斯最大石油企业Rosneft (ROSN.MM) 20%的股权。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.1%，报3,275.25点，相对强弱指标显示，该指数昨日进入“超买”区域。
Euro STOXX 50和FTSEurofirst 300指数本周均连涨第四周。
今日公布的数据显示，美国8月就业岗位增幅为八个月最低，更多美国人放弃找工作，使市场谨慎地认为，这为美国联邦储备委员会(FED/美联储)推迟升息提供了更多的理由。
花旗的股市策略师Jonathan Stubbs认为，从长期来看，欧洲股市将在欧洲央行刺激举措的推动下进一步上扬。
他在一份报告中称，“从绝对值来看，欧股已不再便宜，但相对于信贷等其他资产类别，仍超级便宜。”
德股DAX指数.GDAXI收高0.23%，至9,747.02点。法国股市CAC指数.FCHI跌0.19%，至4,486.49点。英国富时100指数.FTSE挫0.33%，至6,855.10点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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