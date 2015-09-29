欧洲股市在年内低位附近徘徊 嘉能可止跌回升

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周二抹去早盘的部分跌幅，受助于矿商嘉能可(GLEN.L)股价止跌回升，但主要股指仍徘徊在2015年低位附近。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.6%，报1,336.34点，早盘最多下跌1.7%。
该指数周一跌逾2%，周二早盘续跌，距离8月创下的2015年最低点位只差0.8%。
嘉能可暴涨16.9%，创最大单日涨幅；前一交易日大跌30%，至历史最低位。
在这家矿业和贸易公司宣布其业务“正常运转、财务状况稳健”后，稍早的涨幅进一步扩大。
几家券商称，对商品和矿业公司债务累积的担忧有些过度。
法国巴黎银行股票和衍生品策略师Ankit Gheedia称，“目前大趋势对嘉能可不利，但从基本面来看，该股价格很低，我们认为不太合理。”
他还称，最近几周大盘下跌过度。“从基本面看，市场下跌过度，但下跌势头仍将持续一段时间，尽管基本面还不错。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在4月触及2000年来的最高水平后已经下跌约20%，德国DAX指数.GDAXI4月触及12,390.75点的历史高位，但现较该水平低约24%。
STOXX Europe 600医疗保健指数.SXDP跌幅最大，急跌1.8%，因美国制药和科技类股前夜下跌。
建筑供应商Wolseley (WOS.L)暴跌12.5%，此前该公司下调了下半年增长预期，称预计北美和英国市场仍具挑战性。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。