欧洲股市在年内低位附近徘徊 嘉能可止跌回升

路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周二抹去早盘的部分跌幅，受助于矿商嘉能可(GLEN.L)股价止跌回升，但主要股指仍徘徊在2015年低位附近。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.6%，报1,336.34点，早盘最多下跌1.7%。

该指数周一跌逾2%，周二早盘续跌，距离8月创下的2015年最低点位只差0.8%。

嘉能可暴涨16.9%，创最大单日涨幅；前一交易日大跌30%，至历史最低位。

在这家矿业和贸易公司宣布其业务“正常运转、财务状况稳健”后，稍早的涨幅进一步扩大。

几家券商称，对商品和矿业公司债务累积的担忧有些过度。

法国巴黎银行股票和衍生品策略师Ankit Gheedia称，“目前大趋势对嘉能可不利，但从基本面来看，该股价格很低，我们认为不太合理。”

他还称，最近几周大盘下跌过度。“从基本面看，市场下跌过度，但下跌势头仍将持续一段时间，尽管基本面还不错。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在4月触及2000年来的最高水平后已经下跌约20%，德国DAX指数.GDAXI4月触及12,390.75点的历史高位，但现较该水平低约24%。

STOXX Europe 600医疗保健指数.SXDP跌幅最大，急跌1.8%，因美国制药和科技类股前夜下跌。

建筑供应商Wolseley (WOS.L)暴跌12.5%，此前该公司下调了下半年增长预期，称预计北美和英国市场仍具挑战性。(完)