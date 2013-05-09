欧洲股市下滑 因投资人对防御类股锁定获利

路透伦敦5月9日 - 欧洲股市周四下滑，因投资人对近期上涨的防御类股锁定获利，但技术支撑扶助市场维持看涨基调，并保持在近期触及的多年高位附近。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.4%，报2,773.16点，从近两年高位回撤，但在自4月18日触及的低点拉出的上升趋势线上寻获支撑。

该指数在过去三周大涨近10%，并在周三触及2011年7月来最高位。

“在上行后出现回落是很自然的。而市场寻获支撑脱离低点的情况显示投资人仍很有兴趣，”CMC Markets销售交易员Matt Basi表示。

“这是牛市，投资人乐于逢低买入。”

防御性的公用事业股.SX6P跌0.5%，是STOXX Europe 600指数中是跌幅最大的板块。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.几收平盘，微跌0.02%，报1,229.15点，仍在五年高位附近。

英国富时100指数.FTSE收高0.14%，报6,592.74点。法国股市CAC 40指数.FCHI跌0.7%，报3,928.58点。德国DAX指数.GDAXI收高0.16%，报8,262.55点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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