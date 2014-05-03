欧洲股市下滑 投资人对近期升势获利了结

* FTSEurofirst 300指数回落0.3%，之前上扬

* 今年迄今欧洲购并交易规模超过3,120亿美元

* 欧洲股市进一步获得美国基金资金流入

路透巴黎5月2日 - 欧洲股市周五下滑，投资人担心周末乌克兰冲突可能升级，对近期受购并交易带动的升势获利了结。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收低0.3%，报1,351.08点，在美国公布优于预期的就业数据后，该指数小幅上扬，之后投资人在尾盘开始锁定获利。

乌克兰东南部城镇斯拉维扬斯克的亲俄分离主义者周五击落两架乌克兰直升飞机。俄罗斯总统普京的发言人周五表示，基辅当局对乌克兰东南部发动惩罚性的军事行动，摧毁了维系日内瓦合约最后一丝希望。

购并交易继续提振一些板块，德意志电信(DTEGn.DE)升1.1%，市场传闻Sprint Corp(S.N)已经接洽银行，为收购T-Mobile US Inc TMUS.N融资。德意志电信持有T-MobileUS多数股权。

法国电信集团Iliad (ILD.PA)大涨4.9%，综合企业Bouygues(BOUY.PA)收高4.2%，受结盟臆测提振。JP Morgan Cazenove分析师将Bouygues投资评级由“中性”上调至“增持”，认为该公司同Iliad结盟的可能性为50%。

根据汤森路透数据，今年迄今，欧洲购并活动规模超过3,120亿美元，为去年同期的两倍多，且是2008年来最高。

本周欧股的升势也受到有相当多的投资资金流入支撑，汤森路透Lipper数据显示，截至4月30日的七日内有美国投资人的新资金流入。

英国富时100指数.FTSE收高0.2%，报6,822.42点；德国DAX指数.GDAXI收低0.49%，报9,556.02点；法国CAC-40指数.FCHI下挫0.65%，报4,458.17点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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