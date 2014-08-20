欧洲股市下滑 因嘉士伯就俄罗斯市场发出盈警

路透伦敦8月20日 - 欧洲股市周三下跌，结束两日涨势，嘉士伯(CARLb.CO)警告称，今年获利可能下降，因俄罗斯市场状况不断恶化，消息令投资者感到不安。

英国央行本月会议记录显示，在九名决策者中有两人投票支持升息，令市场预期七国集团(G7)之一的英国可能最早在明年初升息。市场人气进一步受到打击。

美联储将在周三1800 GMT公布7月会议记录。

嘉士伯发出盈警后，股价劲跌3.6%。该公司35%的获利是来自俄罗斯。

同业喜力(HEIN.AS)暴涨8.3%，之前公司公布的上半年运营获利好于预期，因公司加快节省成本的速度，且除中东欧市场之外，其他地区的销量均出现增长。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.1%，报1,346.02点，之前两日累计上涨1.8%。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.3%，报3,083.50点。

德国DAX指数.GDAXI收低0.21%，报9,314.57点。法股CAC指数.FCHI下跌0.32%，收报4,240.79点，英国富时100指数.FTSE收跌0.35%，收报6,755.48点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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