欧股小幅收低 受西班牙情势和经济成长忧虑打压

* FTSEurofirst 300指数收跌0.1%

* 投资人减持银行股和矿业股

* PMI数据凸显经济前景低迷

路透伦敦10月3日电---欧洲股市周三小跌,指数困于近期窄幅交投区间内,因投资人担心西班牙,聚焦欧债危机和全球经济成长放缓.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.05点,或0.1%,报1,100.84点,该指数仍然陷入自9月中来建立的宽幅为30点的交投区间内,受欧洲央行刺激措施带动的夏天升势告终.

央行率先采取刺激措施後,目前重担落在政客身上.市场正等待西班牙申请救助,投资人仍不愿意在股市进一步建仓.

"事实是西班牙情况仍然麻烦,在该国首相拉霍伊请求救助,激活欧洲央行购债计划前,我们所有人只能等待,"Royal London Asset Management欧洲基金经理Andrea Williams说.

Williams称,鉴於欧元区增长前景疲弱,她已降低在欧元区银行业的敞口.

"感觉是焦点放回到政客及宏观面,这些因素还没有得到改善,"她说.

投资人继续减持银行股,银行股指数.SX7P在过去五个交易日大跌3%,矿业股.SXPP也下滑,受全球经济成长忧虑打压.

受生产性服务领域走势偏弱影响,中国非制造业商务活动指数9月放缓至年内最低水准.其中新订单和业务活动预期指数也双双跌至年内最低点,且预期指数环比降幅最大.

欧洲主要国家周三发布服务业采购经理人指数(PMI),数据表现并不让人宽慰.继制造业PMI显现疲弱後,服务业的不振令经济前景愈发黯淡.

法国物业公司Gecina (GFCP.PA)下滑4.6%,此前持有Gecina 31%股权的两家西班牙投资企业未能获得16亿欧元的贷款融资而提出西班牙历史上最大规模之一的破产申请.

英国富时100指数.FTSE收升0.28%,报5,825.81点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.22%,报7,322.08点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.24%,报3,406.02点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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