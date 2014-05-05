欧洲股市走低 受对乌克兰局势和中国经济的忧虑拖累

* Euro STOXX指数下跌0.3%，Euro STOXX 50指数回落0.2%

* 受中国数据疲弱拖累走低，但受美股上扬提振尾盘反弹

* 乌克兰暴力冲突损及市场人气，Wincor Nixdorf股价下挫

* 伦敦市场因假休市，市场交投清淡

路透伦敦5月5日 - 欧洲股市周一走低，因对乌克兰暴力冲突不断升级的忧虑和中国制造业数据疲弱损及投资者风险胃纳。

不过，多数欧洲股指尾盘缩减跌幅，因数据显示，美国4月服务业成长加速，速度快于预期，是上周五公布强劲非农就业报告后，又一个显示经济成长加速的信号。

市场的震荡走势因成交清淡而被放大，因欧洲最大金融市场伦敦股市因假休市。

汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。导致市场对全球第二大经济体中国成长步伐的疑虑加重。

Euro STOXX指数.STOXXE收跌0.3%，报322.73点。Euro STOXX50指数.STOXX50E收挫0.2%，报3,171.29点。

美股反弹支撑这两大指数，因美国服务业数据显示，4月服务业增速为八个月以来最快，新订单和总体企业活动指数增幅为2008年初以来最大。

但乌克兰的暴力冲突损及全球成长前景。乌克兰军队继续在东部地区采取军事行动，以结束亲俄罗斯分离主义份子的反叛行动。

EuroSTOXX指数成份股企业中，仅有1.6%的营收来自东欧，但投资者担忧俄罗斯和西方国家之间可能相互实施进一步制裁。

冲突对欧洲企业的影响开始浮现，针对银行和零售商的软硬件生产商Wincor Nixdorf(WING.DE)的首席执行长Eckard Heidloff称，该公司业务已受到乌克兰危机的影响。

该股急跌5.1%，因公司公布的季度营收不及预期，受累于东欧汇市动荡。根据WarburgResearch的估算，该公司10%的营收来自东欧。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.28%，报9,529.50点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.1%，报4,462.69点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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