欧股收低 因叙利亚局势拖累旅游股下跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，至1,198.56点

* 西方大国准备空袭叙利亚总统阿萨德的军事据点

* 叙利亚情势紧张和油价上升打压旅游股

* 油价攀升带动能源股上涨

路透伦敦8月28日 - 西方国家可能攻击叙利亚导致欧洲股市周三下跌，旅游股因投资人忧虑而遭重创，不过油价急升提振能源股上扬。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌3.80点或0.3%，报1,198.56点，在跌穿50日移动均线后，在大约1,192点寻获技术支撑。

德国股市DAX指数.GDAXI也在100日移动均线切入位8,150点附近寻获技术支持。

美国及其盟国未来几日将对叙利亚发动攻击的前景使市场担忧这将对更广泛的地区造成的影响。

Barclays Wealth投资策略部主管Kevin Gardiner说，短期而言，地缘政治背景使交易变得困难，因有太多未知因素。

旅游休闲类股.SXTP下挫1.4%，由汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)领跌。Investec周二在报告中表示，油价升至每桶100美元上方将严重拖累航空公司盈利。

冲突波及整个中东地区的可能性也打压提供中东旅游服务的旅游运营商Tui (TUIGn.DE)股价下滑0.7%。

不过，油价跳涨，提振权重的油气股.SXEP上扬2.4%，且扶肋大盘跌幅收窄。

英国富时100指数.FTSE收跌0.17%，至6,430.06点。德国股市DAX指数.GDAXI收低1.03%，报8,157.90点。法国股市CAC 40指数.FCHI下跌0.21%，报3,960.46点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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