欧洲股市上扬 受助于欧元区数据和意政府危机缓解

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.7%

* Euro STOXX 50攀升1.4%

* 欧元区数据以及意大利紧张局势缓和扶助欧股表现

路透伦敦10月1日 - 欧洲股市周二反弹收涨，因向好的欧元区数据以及有关意大利政府危机将缓和的预期提振欧元区银行股和二线国家股市的表现。

不过，美国部分政府机构关闭将造成何种影响的不确定性限制涨幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨1.4%，报2,933.02点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.7%，报1,255.97点，距离两周前触及的五年高位仅低1.5%。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB急升3.1%，收复之前三日的多数失地，期间该指数累积回落3.6%，因意大利前总理贝鲁斯柯尼所属中右翼政党的温和派人士称，多数议员想在明日进行的信任投票中支持政府。

意大利公债的两大持有银行Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)大涨5.7%，为涨幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，且领涨欧元区银行股，欧元区银行股指数.SX7E劲扬2.8%，因南欧国家的公债价格反弹。西班牙Ibex指数.IBEX收高1.7%。

数据显示欧元区第三季制造业活动扩张，以及需求增长使生产商自2012年中以来首次上调价格，这也扶助提振欧洲股市。

Datastream提供的数据显示，第三季欧洲股市的涨幅是美国股市的两倍半。

BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels称，美国财政和债务状况的不确定性可能在短期内引发新的不安，但宏观经济状况仍然正面。

Gijsels表示，“从长期来看，股价上扬的基本面仍未改变，因全球经济成长正在加速，大量在场外观望的资金准备入市。”

英国富时100指数.FTSE小跌0.03%，至6,460.01点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.1%，报8,689.14点；法国股市CAC 40指数.FCHI攀升1.28%，报4,196.60点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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