欧洲股市大涨近3% 录得10月来最大单日涨幅及2016年首次周线上涨

路透伦敦/米兰1月22日 - 欧洲股市周五录得10月以来最大单日涨幅及2016年首次周线上涨，受助于能源股从近12年低位反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升2.96%至1,332.38点，本周上涨2.7%，是2016年的首次周线上涨，也是11月以来的最大周线涨幅。

该指数上次录得单日涨幅3%是在2015年10月5日。

市场受累于油价跌至十多年来低位和对全球经济增长的担忧，许多投资人称这些担忧有些过头。

“市场今年至今大幅低于我们预期，但经济基本面持续支撑我们看好2016年的观点，”Coutts英国投资长Alan Higgins称。

市场延续昨日升势，昨日上涨2.1%，因欧洲央行总裁德拉吉称，金融市场波动和对中国的担忧促使该行将在3月会议上审视其货币政策。

油气股.SXEP周五领涨，大涨5.1%，此前油价反弹至每桶30美元之上。寒冷的天气以及金融市场走强给了交易商对创纪录的空头头寸锁定利润的理由。

主要油气公司道达尔(Total)(TOTF.PA)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和Eni(ENI.MI)升幅在3.4%至5.4%之间。

交易商称，市场收盘前涨幅缩小，因投资人在周末前沽出矿业股.SXPP和意大利的银行股等风险较大类股。

FTSEurofirst 300指数今年至今仍下跌约7%，一些投资者称反弹可能是短暂的。

意大利奢侈品制造商Tod's (TOD.MI)上涨3.7%，此前公司发布的2015年销售增长好于预期。

英股富时100指数.FTSE收涨2.19%，报5,900.01点，法股CAC指数.FCHI上涨3.1%，报4,336.69点。德国DAX指数.GDAXI收高1.99%，报9,764.88点。(完)