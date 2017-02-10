焦点：欧洲政局不确定性罩顶 美国投资者却无惧抢滩

2月8日，法兰克福证交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Staff/Remote

路透纽约2月9日 - 今年将迎来的一系列大选有可能改变欧洲发展方向，且让欧盟和欧元惴惴不安，这种不确定性通常都会吓跑国际投资者。

然而，资金雄厚的投资者却正在买入欧洲股票--同时减少对处在纪录高位的美国股市持仓，冀望某些逢低吸纳的操作最终能获利。

2017年十分热闹，欧洲一些主要国家都将举行大选，例如荷兰将于3月大选、法国将从4月开始举行两轮总统大选、德国将于9月大选、意大利也有可能在6月举行大选。这些都让市场绷紧了神经。

而在这些国家举行的大选中，选民有可能把票投给反欧盟或反欧元候选人。在英国去年6月公投意外决定脱离欧盟，以及特朗普当选美国总统后，这些候选人看起来愈来愈可靠。

“我们不是看跌美股，只是更愿意在欧洲投资，”安本资产管理资深投资经理Kevin Lyons表示，称他的团队从去年末开始提高对欧洲股市的押注。

安本并不是特例。

据美国银行(BAC.N)上个月对176家机构进行的调查，基金经理1月对欧元区投资的增幅要高于其他投资类别。这些机构管理4,550亿美元资产。

据投资研究机构晨星(Morningstar)，贝莱德(Blackrock) (BLK.N)的几只基金过去几个月增加了对欧股的曝险，该机构管理资产总额达5.1万亿美元。

贝莱德周一正式上调对欧股的展望，自去年5月以来首次上调至最高级别，称风险被渲染过度。

而这些投资经理对美股的看法为中性。

**期望较低**

“这根本还谈不上是普遍看法，”贝莱德(Blackrock)全球首席投资策略师Richard Turnill表示，并称美国是在成长没错，但多数投资者早就了解这一点。

“推动市场的因素是意外之事，对欧洲的期望非常低，”他表示。

过去这一年，增长、通胀以及分析师对企业获利的预估，皆有所上升，但对汇率走强及提供空前支撑的欧洲央行购债计划退场的预期，也同样升高。

富国银行(WFC.N)旗下投资机构(Investment Institute)周三报告表示，获利也必须跟着增加，才能支持那些正面的看法。

但包括市盈率(本益比)等诸多指标皆表明，目前愿意冒风险的投资者可能得到回报。

自金融危机后历经一段长期多头的美股，市盈率为17.67倍，而除英国以外的欧股市盈率为14.01倍。

根据汤森路透追溯过去20年月度数据的分析，两者市盈率间的差距要大于常态平均水准。

**投资者关注**

投资者也在关注。投向欧洲股市的美国基金1月流入7.09亿美元，为一整年来首次录得资金流入，也终结了此类基金流出持续时间最长的纪录。

相比之下，汤森路透理柏数据显示，投资者上月在美国股市基金中赎回17亿美元。

数据显示，最近一周美国股票上市交易基金(ETF)赎回153亿美元。但这些基金被认为代表着迅速的战术变化，而非策略押注，部分原因在于ETF用户包括对冲基金和其他机构投资者。

“面对欧洲的政治风险，我们可能比较接近短期顶部了，”Turnill说。“几年来我第一次觉得我们将看到变化。”

他说，估值只是他看好欧洲交易的一个因素。

据Turnill，全球经济增长政策对欧洲企业的支持力度可能超过其他发达市场，因为欧洲企业对周期性市场的敞口更多，比如新兴市场，而且欧洲获利平均偏低，营收增长对获利的影响相对也更大。(完)