欧股收跌 因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica(LUX.MI)和Essilor(ESSI.PA)上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，回吐前一交易日录得的多数涨幅。不过，英镑回落扶助英国富时100指数.FTSE在震荡交投中触及纪录新高，之前连涨14日，创下纪录最长升势。
市场普跌，只有矿业股走高，保险和银行股对大盘的拖累最大，给泛欧指数贡献了最多的点数跌幅。欧洲银行股指数下滑1.4%，回吐前一交易日录得的涨幅。
意大利银行股跌幅居前，评级机构DBRS上周五下调该国信用评级，可能导致借贷成本上升。意大利银行股指数急跌1.8%。
德国车商宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)下跌1.5-2.2%，之前美国候任总统特朗普警告称，将对从海外进口的汽车征收35%的边境税。
意法眼镜生产商Luxottica和Essilor领涨STOXX指数，分别急升8.3%和11.9%， 之前双方同意合并，创建一家全球眼镜业巨擘，新公司年营收将超过150亿欧元。
基础资源股指数攀升0.6%。
德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.64%，法国CAC指数.FCHI收挫0.82%。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。