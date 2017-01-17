欧股收跌 因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振

路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica(LUX.MI)和Essilor(ESSI.PA)上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。

泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，回吐前一交易日录得的多数涨幅。不过，英镑回落扶助英国富时100指数.FTSE在震荡交投中触及纪录新高，之前连涨14日，创下纪录最长升势。

市场普跌，只有矿业股走高，保险和银行股对大盘的拖累最大，给泛欧指数贡献了最多的点数跌幅。欧洲银行股指数下滑1.4%，回吐前一交易日录得的涨幅。

意大利银行股跌幅居前，评级机构DBRS上周五下调该国信用评级，可能导致借贷成本上升。意大利银行股指数急跌1.8%。

德国车商宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)下跌1.5-2.2%，之前美国候任总统特朗普警告称，将对从海外进口的汽车征收35%的边境税。

意法眼镜生产商Luxottica和Essilor领涨STOXX指数，分别急升8.3%和11.9%， 之前双方同意合并，创建一家全球眼镜业巨擘，新公司年营收将超过150亿欧元。

基础资源股指数攀升0.6%。

德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.64%，法国CAC指数.FCHI收挫0.82%。(完)