欧股小幅收涨 意大利金融股和矿业股跳涨盖过企业盈警带来的拖累

路透伦敦1月24日 - 欧洲股市周二小涨，意大利金融股和矿业股攀升带来的提振，盖过了企业盈警带来的拖累。欧洲业绩期开局不顺，英国电信(BT.L)和Aryzta (ARYN.S)发布盈警，拖累股价急跌。
泛欧STOXX 600指数勉力小涨0.2%。
基础资源股是涨幅最大的板块，受美元走软提振。意大利保险商忠利保险(GASI.MI)是涨幅最大的个股，跳涨8.2%，因有传言称，意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) (ISP.MI)可能出价收购该公司。
知情人士称，联合圣保罗银行考虑出价收购忠利保险，且圣保罗银行的两大基金会股东支持此项收购，即使收购可能暂时减少该行给现有投资者的派息。
意大利股市.FTMIB跑赢其它欧洲股市，上扬0.9%。联合圣保罗银行的董事长称，该行将不会在周五举行的董事会上讨论收购忠利保险事宜，将专注于预算问题。该股急跌4.4%。
英国电信市值缩水五分之一，受累于一项在意大利的会计丑闻，加之英国政府部门的合同规模骤降，迫使该公司下调对未来两年业绩的预期。该股暴跌20.8%，为史上最大单日跌幅。
瑞士急冻烘焙食品供应商Aryzta(ARYN.S)为跌幅最大的个股，暴跌31.9%，之前发布盈警。
英国富时100指数.FTSE微跌0.01%；德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.43%，法国CAC指数.FCHI收升0.18%。(完)
(编译 母红; 审校 刘静)