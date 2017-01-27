欧股保持在一年高位附近 受并购交易提振

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦/米兰1月26日 - 欧洲股市周四持于一年高位附近，受助于并购交易来的乐观情绪。强生(JNJ.N)斥资300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion (ATLN.S)，带动后者股价急升。
Actelion周四称，已同意被强生收购，交易作价300亿美元。Actelion和强生在联合声明中称，双方董事会一致通过了这项全现金收购交易。强生以每股280美元，收购Actelion的所有流通股，并以以美元支付。Actelion暴涨19.4%。
“我们可能会看到更多类似的交易，因很多有并购意向的公司，可能会利用当前债券收益率偏低的环境为并购活动融资，”意大利裕信银行的策略师Christian Stocker表示。
“我非常看好欧洲股市在第一季的表现，因几个板块，尤其是金融和工业类股，出现了获利增长的势头。”
STOXX 600指数上涨0.2%，昨日收在2015年12月底以来最高后继续攀升。德股DAX指数.GDAXI升0.4%，触及2015年5月以来最高。英国富时100指数.FTSE收盘持平。
部分企业发布乐观盈利报告也扶助提振市场普涨。
意法半导体(STM)(STM.PA)急升7.6%，此前发布的2016会计年度第四季业绩与预期一致。
不过，部分企业获利令人失望，导致股票遭抛售。
《每日邮报》的母公司Daily Mail and General Trust (DMGOa.L)下跌超过8%，为跌幅最大的STOXX Europe 600指数成份股，之前该公司下调Information业务的营收预估，因英国地产市场放缓。
法股CAC指数.FCHI收跌0.21%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”