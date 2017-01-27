欧股保持在一年高位附近 受并购交易提振

路透伦敦/米兰1月26日 - 欧洲股市周四持于一年高位附近，受助于并购交易来的乐观情绪。强生(JNJ.N)斥资300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion (ATLN.S)，带动后者股价急升。

Actelion周四称，已同意被强生收购，交易作价300亿美元。Actelion和强生在联合声明中称，双方董事会一致通过了这项全现金收购交易。强生以每股280美元，收购Actelion的所有流通股，并以以美元支付。Actelion暴涨19.4%。

“我们可能会看到更多类似的交易，因很多有并购意向的公司，可能会利用当前债券收益率偏低的环境为并购活动融资，”意大利裕信银行的策略师Christian Stocker表示。

“我非常看好欧洲股市在第一季的表现，因几个板块，尤其是金融和工业类股，出现了获利增长的势头。”

STOXX 600指数上涨0.2%，昨日收在2015年12月底以来最高后继续攀升。德股DAX指数.GDAXI升0.4%，触及2015年5月以来最高。英国富时100指数.FTSE收盘持平。

部分企业发布乐观盈利报告也扶助提振市场普涨。

意法半导体(STM)(STM.PA)急升7.6%，此前发布的2016会计年度第四季业绩与预期一致。

不过，部分企业获利令人失望，导致股票遭抛售。

《每日邮报》的母公司Daily Mail and General Trust (DMGOa.L)下跌超过8%，为跌幅最大的STOXX Europe 600指数成份股，之前该公司下调Information业务的营收预估，因英国地产市场放缓。

法股CAC指数.FCHI收跌0.21%。(完)