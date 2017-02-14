欧股升至13个月高位 受助于矿业股走高和并购消息

路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada(STAGn.DE)推至纪录高位。

泛欧STOXX 600指数上涨0.8%，稍早触及2015年12月以来最高水平。

基本资源类股大涨2.7%，领涨欧洲股市各大类股，因受供应忧虑驱动，铜价在活跃交投中触及20个月最高水平，此前全球前两大铜矿暂停付运。

其它方面，并购消息再次驱动了交易活动，此前德国药企Stada称，收到两份收购要约，其中一份来自私募股权集团Cinven Partners LLP。

Stada盘中急升14%，收盘时涨幅缩小至12.8%，在STOXX 600指数成份股中领涨，今日收盘价略高于Cinven的收购报价56欧元。

意大利新合并成立的Banco BPM(BAMI.MI)涨幅列第二，上涨6.7%，此前公司发布业绩。同业Ubi Banca(UBI.MI)上涨6.4%。

对法国大选的担忧看似丝毫未影响法国股市，法国CAC 40指数.FCHI上涨1.2%，跑赢其它欧洲股市。

今日跌幅最大的欧股是瑞典国防公司Saab AB(SAABb.ST)，下跌3.1%，此前该公司发布的季度营运利润和派息计划低于预期。

英股富时100指数.FTSE收涨0.28%，德股DAX指数.GDAXI收高0.92%。(完)