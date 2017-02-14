欧股升至13个月高位 受助于矿业股走高和并购消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada(STAGn.DE)推至纪录高位。
泛欧STOXX 600指数上涨0.8%，稍早触及2015年12月以来最高水平。
基本资源类股大涨2.7%，领涨欧洲股市各大类股，因受供应忧虑驱动，铜价在活跃交投中触及20个月最高水平，此前全球前两大铜矿暂停付运。
其它方面，并购消息再次驱动了交易活动，此前德国药企Stada称，收到两份收购要约，其中一份来自私募股权集团Cinven Partners LLP。
Stada盘中急升14%，收盘时涨幅缩小至12.8%，在STOXX 600指数成份股中领涨，今日收盘价略高于Cinven的收购报价56欧元。
意大利新合并成立的Banco BPM(BAMI.MI)涨幅列第二，上涨6.7%，此前公司发布业绩。同业Ubi Banca(UBI.MI)上涨6.4%。
对法国大选的担忧看似丝毫未影响法国股市，法国CAC 40指数.FCHI上涨1.2%，跑赢其它欧洲股市。
今日跌幅最大的欧股是瑞典国防公司Saab AB(SAABb.ST)，下跌3.1%，此前该公司发布的季度营运利润和派息计划低于预期。
英股富时100指数.FTSE收涨0.28%，德股DAX指数.GDAXI收高0.92%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。