欧股七日连涨势头止步 金属价格走软打压矿业股

路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham(COB.L)业绩疲弱拖累股价暴跌。

NN Group (NN.AS)和Drax (DRX.L)等公司发布的业绩消息令人失望，也拖累市场走低。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，周三曾创下两个月高位。

Cobham领跌泛欧STOXX 600指数成份股，收盘暴跌15.3%，至2005年8月来最低，此前该公司发布的盈利不及多次下调的目标，并表示今年可能情况更差。

矿业股大跌令大盘承压，STOXX欧洲600基本资源股指数下挫0.9%，为跌幅最大的板块，因铜价下跌。

英美资源集团(AAL.L),安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)和力拓(RIO.L)跌幅介乎0.2-2%。

另外，荷兰保险公司NN Group (NN.AS)发布的第四季核心净利不及预期后股价大跌7.6%，发电商Drax (DRX.L)称正检讨派息政策后股价重挫5.3%。

英股富时100指数.FTSE收低0.34%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.31%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.52%。(完)