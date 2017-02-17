欧股七日连涨势头止步 金属价格走软打压矿业股

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham(COB.L)业绩疲弱拖累股价暴跌。
NN Group (NN.AS)和Drax (DRX.L)等公司发布的业绩消息令人失望，也拖累市场走低。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，周三曾创下两个月高位。
Cobham领跌泛欧STOXX 600指数成份股，收盘暴跌15.3%，至2005年8月来最低，此前该公司发布的盈利不及多次下调的目标，并表示今年可能情况更差。
矿业股大跌令大盘承压，STOXX欧洲600基本资源股指数下挫0.9%，为跌幅最大的板块，因铜价下跌。
英美资源集团(AAL.L),安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)和力拓(RIO.L)跌幅介乎0.2-2%。
另外，荷兰保险公司NN Group (NN.AS)发布的第四季核心净利不及预期后股价大跌7.6%，发电商Drax (DRX.L)称正检讨派息政策后股价重挫5.3%。
英股富时100指数.FTSE收低0.34%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.31%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.52%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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