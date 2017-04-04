欧股从16个月高位下滑 因油股和银行股走软

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透米兰4月3日 - 欧洲股市周一下滑，从16个月高位回落，因油股和银行股转跌，给波动的市况增添了压力。
泛欧STOXX 600指数收低0.5%，回吐稍早升幅，并从2015年12月来最高水准回落。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
油气股指数盘中稍早一度升至九周高位，之后转跌，收低0.6%。
欧洲基本资源股也跌0.1%，盘中多数时间在平盘上方。
银行股跌幅最大，重挫1.4%。其中西班牙Banco Popular (POP.MC)跌幅最大，暴跌逾10%，此前该行表示内部审计显示该行需要调整账目，多数调整同可疑贷款有关。
英股富时100指数.FTSE下跌0.55%，德国DAX指数.GDAXI下滑0.45%，法国CAC 40指数.FCHI收挫0.71%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。