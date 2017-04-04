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国际财经 | 2017年 4月 4日 星期二 09:37 BJT

欧股从16个月高位下滑 因油股和银行股走软

路透米兰4月3日 - 欧洲股市周一下滑，从16个月高位回落，因油股和银行股转跌，给波动的市况增添了压力。

泛欧STOXX 600指数收低0.5%，回吐稍早升幅，并从2015年12月来最高水准回落。

纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。

油气股指数盘中稍早一度升至九周高位，之后转跌，收低0.6%。

欧洲基本资源股也跌0.1%，盘中多数时间在平盘上方。

银行股跌幅最大，重挫1.4%。其中西班牙Banco Popular (POP.MC)跌幅最大，暴跌逾10%，此前该行表示内部审计显示该行需要调整账目，多数调整同可疑贷款有关。

英股富时100指数.FTSE下跌0.55%，德国DAX指数.GDAXI下滑0.45%，法国CAC 40指数.FCHI收挫0.71%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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