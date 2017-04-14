欧股受银行股跌势拖累小幅收低 本周小跌

路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。

周四为本周最后一个交易日，周五和下周一都将因假期休市。

银行股跌1.2%，至五周低点，连跌第五日，因全球投资人从风险资产出逃。

西班牙银行Banco Popular (POP.MC)和奥地利的Raiffeisen Bank(RBIV.VI)领跌银行股，分别大跌3.6%和5.5%。法国兴业银行(SOGN.PA)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)跌幅也居前，跌1.4-2.6%不等。

UBP投资长Norman Villamin表示，“但我们仍认为欧洲银行股后市有机会，我们正从银行股回落中寻找进场机会。”

德国汉莎航空(LHAG.DE)重挫3.1%，此前投资方InfiniteMiles以每股15.25欧元的价格出售了该公司2.5%的股权。

后市投资人关注的是即将展开的欧洲企业业绩期，UBP的Villamin表示，他关注业绩，看是否反映出宏观经济状况。

德国DAX指数.GDAXI跌0.38%，法国CAC指数.FCHI下挫0.59%，英股富时100指数.FTSE收低0.29%。(完)