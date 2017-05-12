欧股收低 西班牙股市录得六个月来最大单日跌幅

路透米兰5月11日 - 欧洲股市周四回落，西班牙蓝筹股录得六个月来的最大单日跌幅，受银行股下跌拖累，但意大利裕信银行发布强劲业绩后表现抢眼。

交易员称，本月欧洲股市在对市场有利的法国大选结果带动下创新高，短期内势将调整。

但业绩和经济前景仍强劲，直指欧洲股市后市稳固。德国中央合作银行首席投资策略师Christian Kahler称，他预计德国蓝筹股将在未来12个月内进一步升6%，DAX指数.GDAXI将创新高。

“盈利增长将可能在2017/18年度加快，因此股市可能继续上涨，尽管有部分高估值和地缘政治风险，”他表示。

德国DAX指数下跌0.36%，略微跑赢欧洲股市整体表现，西班牙IBEX.IBEX指数表现落后，下跌1.6%，为11月10日以来的最大单日跌幅。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，欧元区蓝筹股指数下跌0.6%。

希腊股指.ATG连升第13日，为至少20年来的最长升势，因对该国与金主达成协议的乐观情绪升温。

Banco PopularPOP.MC在西班牙蓝筹股中跌幅最大，急挫6.6%，西班牙网站El Confidencial称，该行主席为紧急出售聘请了顾问。

银行股中，意大利裕信银行(CRDI.MI)和Mediobanca(MDBI.MI)分别上涨3.7%和1.3%，此前发布的业绩消息受到欢迎，扶助欧元区银行股指数的跌幅限制在0.7%。

意大利银行股指数上探逾一年来最高水准，收高0.9%。

电信类股表现较糟糕，英国电信(BT.L)大跌4.5%，此前宣布因重组裁员4,000人，以便从“具有挑战性”的一年中复苏。

根据汤森路透数据，截至目前，三分之二的欧洲公司已公布业绩，70%的公司超过预期。

英国富时100指数.FTSE收高0.02%，法国CAC 40指数.FCHI跌0.32%。(完)