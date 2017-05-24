欧股微升 受科技和银行股上涨扶助

路透伦敦5月23日 - 欧洲股市周二小涨，受助于诺基亚股价跳升逾6%，至逾一年来最高，以及银行股上涨。

泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数.GDAXI收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。

欧洲科技类股表现突出，上涨1.4%，此前诺基亚(NOKIA.HE)股价跳升6.4%，至2016年2月以来的最高，之前与苹果公司(AAPL.O)就专利权纠纷达成和解。

经济数据向好也支撑了市场人气，欧元区5月PMI指数保持了4月的强劲增长步伐。

评级上调扶助STOXX指数涨幅居前的成份股，意大利银行Banco BPM(BAMI.MI)升5.9%，此前巴克莱将该股评级从“中性”上调至“增持”。

银行股升0.8%，西班牙银行Banco de Sabadell(SABE.MC)、 西班牙国际银行集团(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)收复了昨日的失地，昨日受保守党重新选举强硬派Pedro Sanchez为党首的政治忧虑拖累这些银行股下跌。

西班牙IBEX指数.IBEX收高1.1%。

希腊ATG指数.ATG下跌，此前欧元区财长未能与国际货币基金组织就希腊债务减免达成一致，也没有放新一批贷款。

英股富时100股指.FTSE下跌0.15%，前夜曼彻斯特发生自杀性爆炸袭击事件，导致包括儿童在内的至少22人死亡，6月8日大选前的竞选活动暂停。

法股CAC指数.FCHI收高0.47%。(完)