欧股收高 意大利股市受GDP数据带动领跑

路透米兰/伦敦6月1日 - 欧洲股市周四小涨，意大利绩优股领跑，此前意大利公布的经济成长数据优于预期，扶助市场摆脱该国政治忧虑。

意大利统计局公布，首季经济成长0.4%，拜内需强劲所赐，数据远高于初估值，并令今年的前景改善。

泛欧STOXX 600指数升0.4%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB大涨1%，经济成长数据带动了投资人恢复了对意大利股市的买兴，从本周稍早因意大利可能提前大选以及两家地区银行需要救助的不安情绪中解脱出来。

“数据优于预期，这是好消息，”Prometeia分析师Stefania Tomasini表示，“经济复苏受到家庭消费加快的扶助，但投资放缓令人失望。”

本周跌幅居前的意大利银行股升1.2%，裕信银行(CRDI.MI)获汇丰控股上调目标价后涨0.6%。

西班牙第六大银行宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC暴跌17.7%，一位欧盟官员对路透表示，某欧洲最高银行监管机构已对欧盟官员发出警告，称如果宝培拉银行无法找到买家，那么这家银行可能需要被逐渐关闭。

英股富时100指数.FTSE收高0.32%，德股DAX指数.GDAXI收高0.4%。法股CAC指数.FCHI上扬0.66%。(完)