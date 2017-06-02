欧股收高 意大利股市受GDP数据带动领跑

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰/伦敦6月1日 - 欧洲股市周四小涨，意大利绩优股领跑，此前意大利公布的经济成长数据优于预期，扶助市场摆脱该国政治忧虑。
意大利统计局公布，首季经济成长0.4%，拜内需强劲所赐，数据远高于初估值，并令今年的前景改善。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB大涨1%，经济成长数据带动了投资人恢复了对意大利股市的买兴，从本周稍早因意大利可能提前大选以及两家地区银行需要救助的不安情绪中解脱出来。
“数据优于预期，这是好消息，”Prometeia分析师Stefania Tomasini表示，“经济复苏受到家庭消费加快的扶助，但投资放缓令人失望。”
本周跌幅居前的意大利银行股升1.2%，裕信银行(CRDI.MI)获汇丰控股上调目标价后涨0.6%。
西班牙第六大银行宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC暴跌17.7%，一位欧盟官员对路透表示，某欧洲最高银行监管机构已对欧盟官员发出警告，称如果宝培拉银行无法找到买家，那么这家银行可能需要被逐渐关闭。
英股富时100指数.FTSE收高0.32%，德股DAX指数.GDAXI收高0.4%。法股CAC指数.FCHI上扬0.66%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。