欧股收挫 爱立信暴跌且银行股指数录得两个月最大跌幅

路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周二下挫，此前爱立信和汉莎航空业绩消息令人失望，而主要央行收紧货币政策的预期降温，拖累金融股大跌。

泛欧STOXX 600指数下挫逾1%，结束四日连升，欧洲银行股指数重挫1.6%，高盛(GS.N)债券交易营收下降令银行股卖压加重。

高盛公布业绩后，在债券市场有大量业务的巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)也在各自的指数中领跌。

尽管根据美银美林对基金经理的最新调查，欧元区银行股和科技股是全球投资人最看好的板块，但近几周来自美联储和欧洲央行官员的讲话引发获利了结。

上述讲话直指欧美央行收紧政策的步幅将比许多投资人原本预期的要慢。

爱立信(ERICb.ST)暴跌近16%，此前该公司下调了移动基建市场预估，且公布的亏损情况较预期严重。

诺基亚(NOKIA.HE)受连累下挫3.3%。

欧元区企业整体盈利状况预计在第三季将略有下降，因分析师预计欧元走强压制了欧元区大型出口企业。

德国航空公司汉莎航空(LHAG.DE)从10年高位下滑1.2%，为表现最差的DAX指数成份股，因对下半年的谨慎评论盖过了上调盈利预估。

英股100富时指数.FTSE收低0.19%，德股DAX指数.GDAXI收低1.25%，法股CAC-40指数.FCHI下跌1.09%。（完）