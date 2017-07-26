欧股收涨 因能源和汽车企业业绩强劲

路透伦敦7月26日 - 欧洲股市周三收涨，受助于油价攀升，以及能源和汽车企业业绩强劲。

泛欧STOXX 600指数收涨0.5%，与欧元区股市和绩优股STOXX 50指数的涨幅一致，因油气股上扬0.8%，汽车股攀升0.6%。

“能源企业的财测更加正面，尤其是石油服务企业等设备最多企业，”Banor SIM的股市部门主管Angelo Meda说。

“尽管首季业绩中企业公布了很多坏消息，但现在，他们已经重设了估值预期，并清理了资产负债表。”

Tullow Oil(TLW.L)劲扬7.9%，因新油田产量增加，扶助该公司上半年销售增长46%，不过，公司仍报告了低油价导致的资产减损支出。

标致汽车生产商PSA Group(PEUP.PA)跳涨3.2%，领涨汽车股，因该公司上半年获利创新高，超过分析师的预期，且销售增长。

近期欧元走强重压欧元区公司的获利预期，尤其是工业企业等最依赖出口的公司。

欧元周二攀升至两年高位1.1711美元。

根据汤森路透数据，迄今已有25%的明晟欧洲市场指数成份股企业公布了业绩，其中40%的企业业绩超过预期，48%不及预期。

芯片制造商ASM International(ASMI.AS)跌幅居前，急跌6.2%，因该公司第三季订单前景令分析师失望，尽管第二季新订单创纪录。

瑞士药商Lonza(LONN.S)急升7.7%，至纪录高位，因第二季业绩和新的中期目标超预期。

英股富时100指数.FTSE收高0.24%；法股CAC-40指数.FCHI收涨0.56%；德股DAX指数.GDAXI收升0.33%。(完)