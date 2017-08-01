欧股受烟草股和业绩预期拖累下跌 本月月线亦下跌

路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周一下跌，受烟草类股走低和一些经纪商下调评级拖累，分析师仔细研究看似开始变得“有些让人失望”的业绩期。今日为7月的最后一个交易日。

泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，欧元区股指和蓝筹股STOXX 50指数分别下跌0.3%和0.4%。英股富时100指数.FTSE升0.1%，法国CAC 40指数.FCHI表现落后，触及三个月最低水平。

股市下跌，因银行股给主要欧洲指数带来拖累。但汇丰(HSBA.L)收高1.9%，此前发布上半年税前利润升5%，超过预期，公司还宣布了一年来的第三次回购计划。

欧洲进入第二季业绩期的高峰期。根据汤森路透数据，约有46%的MSCI明晟欧洲指数成份股发布了业绩，其中59%的企业达到或者超过了分析师预估。

欧元区的数据略微逊色一些，刚过一半的欧元区企业业绩达到或超过预期。

“与创纪录的第一季业绩相比，第二季业绩目前来看有些令人失望，”巴克莱策略师称。

STOXX 600指数本月下跌0.4%，因强势欧元拖累欧元区企业，特别是出口企业，的表现。这是该指数连续第二个月下降。

消费品类股周一给指标股指带来的拖累最大，下跌1.1%，因烟草制造商受美国加大监管力度拖累续跌。

法国蓝筹股指数.FCHI跌0.7%，盘中触及4月24日以来最低，当时股市受到马克龙在第一轮总统大选中获胜的提振。

矿业股给股指带来提振，因世界最大金属消费国--中国制造业数据支撑铜价上涨。

德股DAX指数 .GDAXI收跌0.37%。(完)