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石油、金融类股扶助欧洲股市8月伊始上涨
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2017年8月2日 / 凌晨12点20分 / 1 天前

石油、金融类股扶助欧洲股市8月伊始上涨

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月1日 - 欧洲股市周二上涨，在连续两个月下跌后寻求反弹，在夏季交易淡季来临前，企业业绩报告刺激市场交投活跃。

泛欧STOXX 600指数在连跌两月后，今日上涨0.6%，蓝筹股STOXX 50指数收高0.9%，为三周来的最大单日涨幅。

德国DAX指数.GDAXI涨1.1%，英股富时100指数.FTSE升0.7%，法国CAC 40指数.FCHI上扬0.65%。

最新业绩报告主导市场走势，石油业巨擘BP(BP.L)涨2.8%，提振油气股指数上扬，此前公司发布的业绩超过预期，因新项目支撑产量。

欧洲第二季业绩期接近半程，根据汤森路透数据，截至目前，60%的MSCI明晟欧洲指数成份股业绩达到或者超过了分析师预估。

根据摩根大通的最新数据，欧洲企业有望录得约13%的每股收益增长，其中能源公司带来的提振较大。

“你已经在欧洲经济内看到了一些复苏的初步迹象，毫无疑问，这对公司有利，”Hargreaves Lansdown高级分析师Laith Khalaf称。

摩根大通分析师称，今年欧元走强，可能会损害欧洲企业利润，与其它大型经纪商一道对货币可能会削弱利润增长发出警告。

英国公司涨幅靠前，航空和国防公司罗尔斯-罗伊斯(RR.L)急升11.6%，为一年来的最佳单日表现，此前公司报告业绩好于预期，由于产量增加带动上半年利润增长。(完) 　

编译 刘静；审校 母红

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