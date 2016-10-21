欧股触及两周高位 因欧元下跌和银行股反弹

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰10月20日 - 欧洲股市周四升至两周最高水平，受助于欧元下跌；银行类股反弹也给市场提供进一步支撑。
欧元兑美元跌至四个月低位，此前欧洲央行一如预期决定维持指标利率不变，给退出货币刺激举措的传闻泼了冷水。
银行类股在各类股中涨幅最大，上涨1.3%。德意志银行(DBKGn.DE)升3.8%，此前德国商业月度期刊《经理人杂志》称，卡塔尔和阿布扎比主权财富基金，以及中国投资者可能购买该行25%的股权。
苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)分别上涨3.5%和3.2%，受助于美国银行业的强劲业绩，特别是在固定收益、货币和商品交易(FICC) 业务方面。
泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但该指数今年迄今仍下跌5.8%。
德国工程公司GEA(G1AG.DE)急挫20.2%，此前公司下调今年的利润预估。
英国工程公司Keller(KLR.L)和工程方案解决公司Senior(SNR.L)也下跌，此前两家公司发布利润预警。
瑞士食品集团雀巢公司(NESN.S)下跌，此前公司下调了销售前景预估。
但汉莎(LHAG.DE)跳涨7.9%，此前公司上调了利润预估，带动法航荷航(AIRF.PA)等其它航空类股股价上涨。
英股富时100指数.FTSE收涨0.07%，法股CAC指数.FCHI收高0.44%，德股DAX指数.GDAXI收升0.52%。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。