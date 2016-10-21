欧股触及两周高位 因欧元下跌和银行股反弹

路透米兰10月20日 - 欧洲股市周四升至两周最高水平，受助于欧元下跌；银行类股反弹也给市场提供进一步支撑。

欧元兑美元跌至四个月低位，此前欧洲央行一如预期决定维持指标利率不变，给退出货币刺激举措的传闻泼了冷水。

银行类股在各类股中涨幅最大，上涨1.3%。德意志银行(DBKGn.DE)升3.8%，此前德国商业月度期刊《经理人杂志》称，卡塔尔和阿布扎比主权财富基金，以及中国投资者可能购买该行25%的股权。

苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)分别上涨3.5%和3.2%，受助于美国银行业的强劲业绩，特别是在固定收益、货币和商品交易(FICC) 业务方面。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但该指数今年迄今仍下跌5.8%。

德国工程公司GEA(G1AG.DE)急挫20.2%，此前公司下调今年的利润预估。

英国工程公司Keller(KLR.L)和工程方案解决公司Senior(SNR.L)也下跌，此前两家公司发布利润预警。

瑞士食品集团雀巢公司(NESN.S)下跌，此前公司下调了销售前景预估。

但汉莎(LHAG.DE)跳涨7.9%，此前公司上调了利润预估，带动法航荷航(AIRF.PA)等其它航空类股股价上涨。

英股富时100指数.FTSE收涨0.07%，法股CAC指数.FCHI收高0.44%，德股DAX指数.GDAXI收升0.52%。(完)