欧股受银行股上涨支撑 西班牙股市表现出众

路透米兰/伦敦10月24日 - 欧洲股市周一收平，银行股续升抵消了医药股下挫的影响。西班牙股市表现出众，因有迹象显示政治僵局快将告终。

泛欧STOXX 600指数收平，报344.26点，今年迄今该指数大跌5.9%。

STOXX欧洲600银行指数升1.4%，连升第五日，悉数收复英国公投退欧后的失地。

摩根大通策略师建议投资人买入银行股，因全球收益率上升的前景，该报告带动了投资人对银行股的人气。

西班牙银行表现最强，西班牙IBEX指数.IBEX收高1.3%，触及六个月高位，因该国长达10个月的政治僵局看来快将告终。

西班牙社会党周日同意在即将到来的信任投票中弃权，使得保守派领袖拉霍伊所属的人民党将得以筹组新政府，结束西班牙长达十个月的政治僵局，拉霍伊也可望连任首相。

英股富时100指数.FTSE收低0.49%，法股CAC指数.FCHI上涨0.36%，德股DAX指数.GDAXI收升0.47%。(完)