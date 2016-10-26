欧洲股市开高走低 德国股市创下今年新高后回落

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月25日 - 欧洲股市周二开高后转跌，受美国和欧洲企业公布的业绩有好有坏影响，德股DAX指数.GDAXI盘中一度创下今年新高。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，德股DAX指数微跌0.04%，盘中升至10,827.72点的今年新高。
德国企业信心10月意外改善，触及两年半高位，显示企业高层对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。德国智库Ifo周二公布的10月企业景气判断指数意外强劲，令人进一步寄望，广泛预期中的德国经济放缓程度可能不如先前担心的严重。
但其他个股走势波动，意大利西雅那银行(Banca MPS)暴跌15%，在该行宣布了策略方案后一度飙升25%。
半导体集团AMS(AMS.S)急挫近13%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股，该公司发布的第四季财测疲弱，一些分析师对该公司的中期目标也持谨慎态度。
欧股开高走低，跟随美股下行，后者也是受企业业绩疲弱拖累。
英股富时100指数.FTSE收高0.45%，法股CAC指数.FCHI收低0.26%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。