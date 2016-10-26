欧洲股市开高走低 德国股市创下今年新高后回落

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，德股DAX指数微跌0.04%，盘中升至10,827.72点的今年新高。

德国企业信心10月意外改善，触及两年半高位，显示企业高层对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。德国智库Ifo周二公布的10月企业景气判断指数意外强劲，令人进一步寄望，广泛预期中的德国经济放缓程度可能不如先前担心的严重。

但其他个股走势波动，意大利西雅那银行(Banca MPS)暴跌15%，在该行宣布了策略方案后一度飙升25%。

半导体集团AMS(AMS.S)急挫近13%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股，该公司发布的第四季财测疲弱，一些分析师对该公司的中期目标也持谨慎态度。

欧股开高走低，跟随美股下行，后者也是受企业业绩疲弱拖累。

英股富时100指数.FTSE收高0.45%，法股CAC指数.FCHI收低0.26%。(完)