欧股小跌 投资人消化企业业绩消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透米兰/伦敦10月26日 - 欧洲股市周三小跌，投资人消化一系列企业业绩消息，其中Novozymes下调全年财测后股价触及两年低点。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，制药股和油股对指数的拖累最大。该指数同比下挫6.6%。
化工企业Novozymes (NZYMb.CO)暴跌约11.2%，在STOXX指数成份股中跌幅最大，此前该公司公布第三季运营获利低于预期，并将全年财测下调至之前预估区间的低端。
安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)大跌3.2%，该公司预计全年铜产量逼近指引低端，并料明年产量下滑。
上涨个股中，Kering (PRTP.PA)劲升7.8%，其Gucci品牌分支销售录得自2012年来首次双位数增长。
罗技(Logitech International) (LOGN.S)暴涨16.7%，在STOXX指数成份股中涨幅最大，该公司第二季零售营收增加。
英股富时100指数.FTSE收低0.85%，法股CAC指数.FCHI收低0.14%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.44%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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