欧股小跌 投资人消化企业业绩消息

路透米兰/伦敦10月26日 - 欧洲股市周三小跌，投资人消化一系列企业业绩消息，其中Novozymes下调全年财测后股价触及两年低点。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，制药股和油股对指数的拖累最大。该指数同比下挫6.6%。

化工企业Novozymes (NZYMb.CO)暴跌约11.2%，在STOXX指数成份股中跌幅最大，此前该公司公布第三季运营获利低于预期，并将全年财测下调至之前预估区间的低端。

安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)大跌3.2%，该公司预计全年铜产量逼近指引低端，并料明年产量下滑。

上涨个股中，Kering (PRTP.PA)劲升7.8%，其Gucci品牌分支销售录得自2012年来首次双位数增长。

罗技(Logitech International) (LOGN.S)暴涨16.7%，在STOXX指数成份股中涨幅最大，该公司第二季零售营收增加。

英股富时100指数.FTSE收低0.85%，法股CAC指数.FCHI收低0.14%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.44%。(完)