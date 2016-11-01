欧股连续第六日下跌 西班牙IBEX指数跑输

路透伦敦10月31日 - 欧洲股市周一连续第六日下跌，能源股跟随油价走低，金融类股也回落。

欧洲STOXX 600指数下跌0.5%，并录得连续第二个月月线跌幅。

西班牙IBEX指数.IBEX下跌0.6%，西班牙议会周六批准首相拉霍伊连任。该指数在长达数月的政治僵局中表现得颇有韧性。

“在过去数周，事情变得很清楚，拉霍伊将续任，而且尽管政治不稳定，但西班牙经济还不错，市场表现相对较好，”德国商业银行经济学家Peter Dixon称。

西班牙IBEX指数今年迄今下跌4.2%，表现好于的STOXX 600指数，后者跌幅达7.2%

欧洲STOXX 600油气指数下跌1.5%，在各类股中领跌，因油价每桶下跌逾1美元，受累于对石油输出国组织(OPEC)计划中的减产的担忧，以及库欣库存增加。

“供应过剩状况看似将持续，在我们看到情况转变前，石油和能源股仍将承压，年底前仍将是主导市场的因素，”Dixon称。

金融股也承压，此前一些银行发布令人失望的业绩，金融股指数.SX7P下跌0.7%，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)和苏格兰皇家银行(RBS.L)跌幅在2.5-3.8%之间。

瑞士化工公司Sika(SIK.S)急升12%至纪录高位，此前公司称，在Saint-Gobain(SGOB.PA)竞购战的最新一轮竞争中获胜。后者股价下跌1%。Sika是涨幅最大的STOXX指数成份股。

瑞典测量技术公司Hexagon(HEXAb.ST)急挫10%，为今日跌幅最大个股，此前公司高管Ola Rollen因涉嫌内部交易在挪威被监禁。Rollen的律师称，他本人否认指控。

英股富时100指数.FTSE收跌0.6%，法股CAC指数.FCHI收挫0.86%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.29%。(完)