欧股连跌第七日 受美国大选担忧拖累

路透米兰11月1日 - 欧洲股市周二连续第七日下跌，金融类股领跌，围绕下周美国总统大选的不确定性拖累市场。

STOXX 600指数下跌1.1%，所有类股均下跌。这是自2月以来的最长跌势，但泛欧指数仍在过去15周的窄幅交易区间内波动。

交易员称，围绕美国大选的不确定性增加，因《华盛顿邮报》/美国广播公司新闻网进行的民调显示，随着民主党支持率的下降，共和党候选人特朗普略微领先于民主党候选人希拉里。

“美国广播公司新闻网的民调称特朗普小幅领先希拉里，这是较大规模避险走势的催化剂，”ETX Capital分析师Neil Wilson称。

欧洲波动指数上升9%至9月底以来最高点。

基本资源类股表现跑赢，因投资者在Polymetal(POLYP.L)和Fresnillo (FRES.L)等贵金属矿商类股中寻求避险。受美国大选不确定影响，金、银和铂金价格升至一个月高位，这些贵金属矿商类股也大幅上涨。

交易员称，油价回落，加上12月4日意大利宪法公投的不确定性打压了欧洲股市。意大利蓝筹指数跑输，跌1.3%，该国的借贷成本升至八个月高位。

企业的业绩更新也驱动了市场。

石油巨头皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)上涨3.7%，此前公司报告基础净利润增长18%，超过分析师预估，公司称，明年的资本支出将处于预估区间的底部。

相反，BP(BP.L)却大跌4.5%。该公司净利超过预期，交易员称，这主要由于一次性的税收返回，公司上游业务的业绩低于预估。

银行类股下跌。渣打(STAN.L)急挫5.4%，此前该行报告第三季营收下滑。虽连续第二季实现净利润，但公司警告称面临新的合规和监管挑战，此前该行表示，香港证监会正调查渣打2009年在一起首次公开招股(IPO)的联席保荐人角色，有可能对渣打的香港部门采取行动。

英股富时100指数.FTSE收跌0.53%，法股CAC指数.FCHI收挫0.86%，德股DAX指数.GDAXI收跌1.3%。(完)