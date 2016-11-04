欧股结束八日连跌 但英国法院裁决和瑞信下跌拖累大盘表现

路透米兰/伦敦11月3日 - 欧洲股市周四收盘持平，回吐稍早涨幅，因一英国法院的裁决让退欧程序变得更加复杂，这提振英镑，并拖累英国股市跌至五周低位。

泛欧STOXX 600指数收盘持平，结束过去八日连跌，这是逾两年来最长跌势。英国富时100指数.FTSE回落0.8%。

英国股市受累于Diageo(DGE.L)等跨国企业走低，6月英国公投退欧后，这些公司的股票因英镑走软而受益。

但英镑今日飙升至近四周高位，此前英国高等法院裁决，需经议会批准后，政府才能启动退欧进程，且英国央行放弃进一步降息的计划。

过去八日，STOXX 600指数累积下跌约3.7%，受累于围绕美国大选结果的不确定性。部分民调显示，共和党总统候选人特朗普的支持率赶超民主党候选人希拉里。

瑞士信贷(CSGN.S)跌幅居前，急跌7.1%，因该公司第三季获利不及部分分析师的预期，促使投资者在近期上涨后锁定获利。

“看似在美国的银行公布业绩后，对欧洲部分银行的预期被上调，”Vontobel的分析师Andreas Venditti表示。公司给瑞信的评级是“持有”。

欧洲银行股仍上涨1%。受助于法国兴业银行的良好业绩，后者急升5.5%。

英股富时100指数.FTSE收跌0.8%，法股CAC指数.FCHI下跌0.07%，德股DAX指数.GDAXI回落0.43%。(完)