欧股上涨 市场聚焦美国总统选举

路透伦敦/米兰11月8日 - 欧洲股市周二收盘小幅收高，交投谨慎，一些公司发布令人鼓舞的业绩消息给大盘带来支撑，今日投资者聚焦美国总统选举。

泛欧STOXX 600指数升0.3%，前一交易日急升1.5%，因希拉里成为下一任美国总统的机率提高。

周日，美国联邦调查局(FBI)称仍维持7月时的调查结论，民主党总统候选人希拉里使用私人服务器事件不属于刑事违法行为。

根据民调结果，被看做是现状候选人的希拉里的支持率比其对手共和党候选人特朗普小幅领先。

“媒体没有新的震动性消息，很清楚投资者在为希拉里领先欢呼，但竞争非常激烈没有绝对优势，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称。

投资者保持谨慎，因不到五个月前，英国民众没有理会大部分民调和博彩押注结果，意外投票决定脱离欧盟。但部分分析师称，市场反应可能不会像一些人期望地那么大。

资本资源类股和银行类股周二领涨，医疗保健类股跑输，收盘基本持平。巴克莱称，银行和材料类股近期应该得益于希拉里的获胜；如果特朗普获胜，医疗保健类股将得益。

周二市场仍然受到季报期业绩影响。

拥有Primark的英联食品(ABF.L)股价急升5.8%，此前公司称预计下一财年利润将增长，公司还称，利润可能最终会得益于英国公投决定脱离欧盟。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)急升5.6%，此前公司称在第三季完成了公司结构精简，将更多资本注入到上市业务中，允许其上市公司设定明年最低派息水平。

但全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)急挫4.3%，此前公司发布第三季核心利率低于预估，称最后一季可能会弱于第三季。

英股富时100指数.FTSE收涨0.53%，法股CAC指数.FCHI上升0.35%，德股DAX指数.GDAXI收高0.24%。(完)