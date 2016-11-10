欧股收升1.5% 特朗普赢得美国总统大选后的跌势上演大逆转

路透米兰/伦敦11月9日 - 欧洲股市周三急升，此前共和党候选人特朗普在美国大选中意外获胜。受到制药类股和金融类股上涨的驱动，股市上演急剧逆转。

泛欧STOXX 600指数盘初最多下跌2.4%， 因特朗普政策立场具有不确定性，但该指数之后逐渐反转，收盘上涨1.5%，报339.8点，为10月31日以来的最高收位。

市场从盘中低位反弹，交易员称因为特朗普发表了基调比较缓和的演讲，盘中稍晚投资者聚焦其增加基础设施支出和削减企业税的两项计划，认为这两项计划对股市有利。

“对股市来说，最重要的是平稳过渡，很清楚已经实现了这个目标，特朗普获胜，希拉里承认失败，”Swissquote Bank市场策略负责人Peter Rosenstreich称。

基本资源类股为升幅最大类股，急升6.6%，受助于Fresnillo (FRES.L)、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)和嘉能可(GLEN.L)，它们升幅介乎7-11%。

该类股跟随金价大幅上涨的走势，黄金通常被认为是避险资产，基本金属也急升，因寄望特朗普将实施财政刺激计划。

医疗保健类股急升4.6%，在最近下跌后出现释然性反弹，此前因担心希拉里收紧对药价的监管而下跌。

欧洲航空和国防类股跳涨4.4%，因预计特朗普任总统后将刺激欧洲国家国防开支。特朗普之前表示，美国可能不愿意为那些国防支出不够的北大西洋公约组织(NATO)盟友提供保护。

周三的下跌股中，西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)急挫6.1%，因特朗普获胜后墨西哥披索暴跌。在欧洲银行股中，西班牙对外银行对墨西哥营收的曝险最大。

但银行类股指数上涨，跟随美国银行类股的走势，因仍然预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)会在12月升息，这将减缓银行的利润压力。

在与墨西哥有关联的其它股票中，Tate & Lyle(TATE.L)大跌11%，受压于Exane将其股票评级下调至“弱于大盘”，称该公司对拉美国家的曝险给利润和人气带来压力。

意大利股票跑输，FTSE MIB指数.FTMIB下跌0.1%，交易员称，特朗普意外获胜，之前是英国6月公投脱欧，增加了对下个月意大利宪法公投的不安情绪。

全球最大风力涡轮机制造商Vestas(VWS.CO)在STOXX成份股中跌幅最大，因担心特朗普有意增加油气钻探，重振美国煤矿业。

英股富时100指数.FTSE收涨1.0%，法股CAC指数.FCHI上升1.49%，德股DAX指数.GDAXI大涨1.56%。(完)