欧股收于盘中高位之下 因公用事业类股下跌

路透米兰11月14日 - 欧洲股市周一回吐了早盘的大部分涨幅，收盘仅小幅上涨，随着公债收益率走高，类似债券类股急跌，限制了金融和矿业类股的涨幅。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，报338.23点，脱离了341.98点的盘中高位。上周该指数上涨2.6%，受助于特朗普在美国大选中意外获胜，增强了美国将推出大规模财政刺激计划的预期。

市场反应也进一步提振了美国升息预期，促使投资者青睐银行等周期性股票，放弃公用事业和房地产等防御性股票。

通胀将很快上升的预期，激发了债市的抛售，以及对传统派息类股，即所谓的“类似债券”类股票的抛盘。

“欧洲股市开盘人气很旺，随着交易开展，看多人气萎靡不振了，”CMC Markets分析师Jasper Lawler称。他补充道，投资者对债市价格大幅下跌的影响感到不安。

欧洲公用事业类股触及三年低位，收盘下跌2%，为表现最差类股；电信类股下跌0.5%；能源、消费必须类股及房地产类股开盘上涨后也下跌。

贵金属矿商Centamin (CEY.L)、Randgold (RRS.L)、Fresnillo (FRES.L)跌幅介乎2.1-3.8%，金价触及逾五个月最低，因美元在12月升息预期推动下走坚。

银行类股急升2.1%，为升幅最大类股，受一系列行业内并购交易报导推动。银行业利润一直受到增长低迷和超低利率的挤压。

德国商业银行(CBKG.DE)跳涨6.6%，此前德国商报(Handelsblatt)报导，该行、私募基金Apollo和Towerbrook及Acathia组成的财团有意从安联(ALVG.DE)手中收购Oldenburgische Landesbank(OLBG.F)。

意大利裕信银行(CRDI.MI)稍早急升逾5%，此前意大利媒体机构报导，该行将与法国兴业银行(SOGN.PA)合并。但在该行否认了谣言后，该股回吐涨幅。

英股富时100指数.FTSE收高0.34%，法股CAC指数.FCHI收高0.43%，德股DAX指数.GDAXI上升0.24%。(完)