欧股小幅收高 因油价上涨及公用事业股反弹

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰11月15日 - 欧洲股市周二小涨，受助于油价大涨以及公用事业股反弹，但电信设备生产商诺基亚受令人失望的财测拖累大跌。
泛欧STOXX 600指数收高0.3%，今年迄今该指数下挫了7%。
对美国当选总统特朗普政府将实施大规模财政刺激措施的希望，带动了公债收益率大涨和升息的预期，促使投资人买入金融股，抛售公用事业股和地产股等派息类股。
但债市跌势暂歇，缓和了公用事业股和地产股的部分压力，今日分别上涨0.7%和1.5%，涨幅居前。
诺基亚(NOKIA.HE)大跌3.8%，该公司预计明年销售下滑约2%，符合整体电信网络业务状况，但预计市场及其自身业务将在2018年恢复小幅成长。
矿业股连跌第二日，因交易商对一周升势获利了结。
油气股指数劲升2.9%，领涨各板块，因油价跳升4%。
英股富时100指数.FTSE收高0.59%，法股CAC指数.FCHI收高0.62%，德股DAX指数.GDAXI上升0.39%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。