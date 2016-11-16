欧股小幅收高 因油价上涨及公用事业股反弹

路透米兰11月15日 - 欧洲股市周二小涨，受助于油价大涨以及公用事业股反弹，但电信设备生产商诺基亚受令人失望的财测拖累大跌。

泛欧STOXX 600指数收高0.3%，今年迄今该指数下挫了7%。

对美国当选总统特朗普政府将实施大规模财政刺激措施的希望，带动了公债收益率大涨和升息的预期，促使投资人买入金融股，抛售公用事业股和地产股等派息类股。

但债市跌势暂歇，缓和了公用事业股和地产股的部分压力，今日分别上涨0.7%和1.5%，涨幅居前。

诺基亚(NOKIA.HE)大跌3.8%，该公司预计明年销售下滑约2%，符合整体电信网络业务状况，但预计市场及其自身业务将在2018年恢复小幅成长。

矿业股连跌第二日，因交易商对一周升势获利了结。

油气股指数劲升2.9%，领涨各板块，因油价跳升4%。

英股富时100指数.FTSE收高0.59%，法股CAC指数.FCHI收高0.62%，德股DAX指数.GDAXI上升0.39%。(完)