欧股小幅收低 因银行股回落且拜耳在发债后大跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰11月16日 - 欧洲股市周三下滑，受银行股回落打压，且德国化工集团拜耳(BAYGn.DE)在发债后大跌。
泛欧STOXX 600指数收低0.2%，今年迄今跌7%，但在上周特朗普意外当选美国总统后，该指数有所反弹。
投资人预计特朗普政府会采取大规模刺激措施，这一度提振银行等景气类股，但目前投资人变得更为谨慎。
“市场人士试图评估特朗普胜选的影响。但我预计年底前投资人会继续从公用事业股等低波动性板块轮换至银行股或科技股。”Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo称。
在触及八个月新高后，欧洲银行股指数遭遇获利回吐转跌，今日下挫1.2%，Banca Popolare di Milano PMII.MI等意大利银行领跌。
欧洲化工股指数跌1.2%，受拜耳重挫4.2%拖累，此前该公司发售40亿欧元债券，帮助为收购孟山都(MON.N)注资。
英股富时100指数.FTSE收低0.63%，法股CAC指数.FCHI下挫0.78%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.66%。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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