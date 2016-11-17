欧股小幅收低 因银行股回落且拜耳在发债后大跌

路透米兰11月16日 - 欧洲股市周三下滑，受银行股回落打压，且德国化工集团拜耳(BAYGn.DE)在发债后大跌。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，今年迄今跌7%，但在上周特朗普意外当选美国总统后，该指数有所反弹。

投资人预计特朗普政府会采取大规模刺激措施，这一度提振银行等景气类股，但目前投资人变得更为谨慎。

“市场人士试图评估特朗普胜选的影响。但我预计年底前投资人会继续从公用事业股等低波动性板块轮换至银行股或科技股。”Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo称。

在触及八个月新高后，欧洲银行股指数遭遇获利回吐转跌，今日下挫1.2%，Banca Popolare di Milano PMII.MI等意大利银行领跌。

欧洲化工股指数跌1.2%，受拜耳重挫4.2%拖累，此前该公司发售40亿欧元债券，帮助为收购孟山都(MON.N)注资。

英股富时100指数.FTSE收低0.63%，法股CAC指数.FCHI下挫0.78%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.66%。(完)