欧股收高 但修宪公投不安情绪打击银行股令意大利股市跑输

路透米兰11月17日 - 欧洲股市周四收高，但意大利股市表现落后，因投资人担心该国下月的修宪公投，该国银行股挫至五周低点。

基本资源股和能源股反弹扶助泛欧STOXX 600指数收高0.6%，收复昨日失地，但意大利绩优股FTSE MIB指数.FTMIB收平。

意大利总理伦齐周四表示，如果他在12月4日公投中失利，不会参与组建临时政府，这提升了他会辞职的预期。民调显示伦齐在公投中将失利。

意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)和Banco PopolareBAPO.MI分别大跌5.6%和4.8%。意大利银行股指数重挫2.4%，盘中跌至10月14日来最低，欧洲银行股指数收高0.3%。

欧洲基本资源股指数升1.6%，因预期美国当选总统特朗普大力投资基建项目会继续支撑金属价格。

能源股指数涨1%，因预期石油输出国组织(OPEC)将限产提振油价。

英股富时100指数.FTSE收高0.67%，法股CAC指数.FCHI上涨0.59%，德股DAX指数.GDAXI收高0.2%。(完)