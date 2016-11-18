欧股收高 但修宪公投不安情绪打击银行股令意大利股市跑输

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透米兰11月17日 - 欧洲股市周四收高，但意大利股市表现落后，因投资人担心该国下月的修宪公投，该国银行股挫至五周低点。
基本资源股和能源股反弹扶助泛欧STOXX 600指数收高0.6%，收复昨日失地，但意大利绩优股FTSE MIB指数.FTMIB收平。
意大利总理伦齐周四表示，如果他在12月4日公投中失利，不会参与组建临时政府，这提升了他会辞职的预期。民调显示伦齐在公投中将失利。
意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)和Banco PopolareBAPO.MI分别大跌5.6%和4.8%。意大利银行股指数重挫2.4%，盘中跌至10月14日来最低，欧洲银行股指数收高0.3%。
欧洲基本资源股指数升1.6%，因预期美国当选总统特朗普大力投资基建项目会继续支撑金属价格。
能源股指数涨1%，因预期石油输出国组织(OPEC)将限产提振油价。
英股富时100指数.FTSE收高0.67%，法股CAC指数.FCHI上涨0.59%，德股DAX指数.GDAXI收高0.2%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。