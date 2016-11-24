欧股几收平盘 金属价格上涨带动基本资源股力撑市场

路透伦敦11月23日 - 欧洲股市周三持稳，金属价格大涨带动基本资源股力撑市场。

泛欧STOXX 600指数微幅收低0.07%，之前两日连升。

欧洲基本资源股指数升1.3%，盘中触及去年年中以来最高水准，受金属价格上涨带动。必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)分别升2.1%和0.9%。

“较长期而言，透过财政刺激措施和基建项目带动经济成长加快的‘特朗普新政’肯定会提振商品价格和股价，”BNP Paribas Fortis研究部主管Philippe Gijsels称。

“但短期而言，矿业股同整体市场一样明显走势超前，出现一小段时间的整固对该板块有好处。”

欧洲矿业股本月已经大涨超过12%，今年迄今累计升幅达60%，因对美国当选总统特朗普承诺大力投资基建会带动原材料需求的预期不断升温。

英股富时100指数.FTSE微跌0.03%，法股CAC指数.FCHI收低0.42%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.48%。(完)