欧股在清淡交易中上涨 受Vestas和达美乐比萨走高提振

路透伦敦/米兰11月24日 - 欧洲股市周四上涨，但仍在近期的交易区间内波动，医疗保健类股上涨带来的提振部分被电信和公用事业类股下跌所抵消。

STOXX Europe 600指数收高0.3%，交易清淡，因美国股市适逢感恩节假日休市。

世界最大风力发电公司Vestas(VWS.CO)急升5.2%，此前瑞士信贷提高了该公司的目标价格。该股近期已经急挫逾20%，此前对气候变化持质疑态度的特朗普赢得美国大选，给美国能源和可再生政策带来不确定性。

达美乐比萨(DOM.L)涨幅也较大，上涨3.2%。公司称因新店表现强劲和市场前景乐观，将加快扩张计划。

权重制药股诺华制药NOVS.S、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和罗氏(ROG.S)涨幅介乎0.5-1.1%，制药股指数在近期下跌后反弹。

化工公司Arkema(AKE.PA)升1%，此前瑞银提高了该股的目标价。

股票除息对市场带来压力。TalkTalk(TALK.L)、沃达丰(Vodafone)(VOD.L)和National Grid(NG.L)都在没有最新股息支付权利情况下交易，拖累电信.SXKP和公用事业类股.SX6P下跌。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)上涨3.3%。该行股东将就50亿欧元的股票发售进行投票。

英股富时100指数.FTSE微升0.17%，法股CAC指数.FCHI收高0.29%，德股DAX指数.GDAXI收高0.25%。(完)