欧股下跌 因意大利银行业忧虑拖累银行股领跌

路透米兰/伦敦11月28日 - 欧洲股市周一下跌，受累于银行股下挫，由跌至9月中来最低的意大利银行股领跌，因投资者仍担忧意大利西雅那银行的发股筹资计划。

泛欧STOXX指数下跌0.8%，收报339.83点。欧洲银行股指数收跌1.8%，是表现最差的板块。

意大利银行股大跌3.9%，触及八周低点，因投资者仍然担心意大利西雅那银行能否落实50亿欧元的发股筹资计划。

投资者担心如果该行筹资失败，可能加重对整个意大利银行系统的担忧，使得周日意大利修宪公投前对政治稳定性的添悲观人气雪上加霜。

“西雅那银行的不确定性仍然很高，”JCI Capital投资组合经理Alessandro Balsotti说，他又说，如果该行找到锚定投资者，人气可能改善。

意大利主要股指.FTMIB挫跌1.8%，在主要欧洲股指中表现明显落后。

意大利西雅那银行(BMPS.MI)下跌超过12%，因波幅过大而暂停交易，该股收低13.8%。意大利实力最强的Intesa Sanpaolo银行(ISP.MI)挫跌3.2%。

油气股下跌，主要产油国将出席本周稍后在维也纳举行的OPEC会议。

道达尔(TOTF.PA)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和Eni (ENI.MI)在早盘下跌，对周五尾盘和周一上午油价深度下跌作反应。

不过，油气股脱离盘中低位，收低0.6%，此前布兰特原油转至平盘以上，因伊拉克油长表示，寻求合作，以达成减产协议。

公用事业股跑赢，上涨0.4%，Endesa (ELE.MC)受瑞信上调该股目标价提振上扬。

英股富时100指数.FTSE收低0.6%，法股CAC指数.FCHI收跌0.88%，德股DAX指数.GDAXI收挫1.09%。(完)