欧股小幅收高 意大利银行股大涨

路透米兰/伦敦11月29日 - 欧洲股市周二小幅收高，受助于意大利银行股强劲反弹，另外潜在买家上调对瑞士生物科技公司Actelion(ATLN.S)的收购报价，带动股价创新高。

意大利银行股劲扬4.1%，受助于路透报导，如果本周末意大利修宪公投令市场震荡，欧洲央行准备购买更多意大利公债。

泛欧STOXX 600指数收高0.3%，欧洲银行股的升势抵消了矿业股和能源股下跌的影响。

意大利银行股UBI (UBI.MI), Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和裕信银行(CRDI.MI)升幅介乎3.1-5.8%不等，而麻烦缠身的西雅那银行(BMPS.MI)暴涨17.5%，收复昨日失地。

Actelion (ATLN.S)收高10%，在报导称美国医疗保健巨擘强生(JNJ.N)提高了对Actelion的收购报价后，该股扭转稍早跌势。

欧洲基本资源类股指数跌1.4%，领跌各板块，油气股指数跌0.9%。

英股富时100指数.FTSE收低0.4%，法股CAC指数.FCHI收高0.91%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.36%。(完)