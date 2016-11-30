欧股小幅收高 意大利银行股大涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦11月29日 - 欧洲股市周二小幅收高，受助于意大利银行股强劲反弹，另外潜在买家上调对瑞士生物科技公司Actelion(ATLN.S)的收购报价，带动股价创新高。
意大利银行股劲扬4.1%，受助于路透报导，如果本周末意大利修宪公投令市场震荡，欧洲央行准备购买更多意大利公债。
泛欧STOXX 600指数收高0.3%，欧洲银行股的升势抵消了矿业股和能源股下跌的影响。
意大利银行股UBI (UBI.MI), Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和裕信银行(CRDI.MI)升幅介乎3.1-5.8%不等，而麻烦缠身的西雅那银行(BMPS.MI)暴涨17.5%，收复昨日失地。
Actelion (ATLN.S)收高10%，在报导称美国医疗保健巨擘强生(JNJ.N)提高了对Actelion的收购报价后，该股扭转稍早跌势。
欧洲基本资源类股指数跌1.4%，领跌各板块，油气股指数跌0.9%。
英股富时100指数.FTSE收低0.4%，法股CAC指数.FCHI收高0.91%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.36%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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