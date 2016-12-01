欧股受OPEC达成减产协议推动上扬 意大利股市跑赢

路透伦敦/米兰11月30日 - 欧洲股市周三触及三周高位，本月收涨，能源股攀升，因在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，油价急升。

欧洲油气股指数劲扬3.4%，为9月底以来最大单日涨幅，因油价急升超过8%，之前OPEC达成2008年以来首个减产协议，以支撑油价。科威特油长称，OPEC同意将日产量削减至3,250万桶。

“OPEC以冻产行动来回击反对和批评的声音。市场上存在一些疑虑，但总体而言，OPEC应该对最终圆满达成协议感到高兴。这可能使油价在短期内保持在更接近50美元，而不是40美元的水平，”ETX Capital的市场分析师Neil Wilson表示。

能源股扶助泛欧STOXX 600指数上扬0.3%。该指数盘中攀升0.7%，触及11月10日以来最高。

不过，英国苏格兰皇家银行(RBS.L)下跌1.4%，因该行未能通过英国的银行压力测试，监管当局要求其增加资本缓冲。

对市场而言，12月将是多事之秋，意大利将在周日举行修宪公投，之后，英国最高法院将对退欧决定是否需议会批准做出裁决。

意大利银行股指数连续第二日急升，上涨3%，此前触及两个月低位，因部分投资者表示，修宪公投前的抛售可能过度。

意大利蓝筹股指数收涨2.2%，今年迄今，意大利股市是欧洲表现最差的市场。

英股富时100指数.FTSE收涨0.17%，法股CAC指数.FCHI收高0.59%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.19%。(完)