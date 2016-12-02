欧股收低 但修宪公投忧虑缓和带动意大利股市升至三周高位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰12月1日 - 意大利股市周四升至三周高位，表现远胜下跌的欧洲股市，对周日意大利修宪公投的担忧缓和，带动了对银行股的需求。
泛欧STOXX 600指数跌0.3%，但意大利绩优股指数升1%，盘中触及11月10日来最高水准。
今年迄今意大利股市在欧洲股市中仍表现最差，跌幅超过20%，因该国银行业出现问题且投资人担心该国政治不稳。
上周前进行的民调显示，“反对”阵营遥遥领先，令市场担心出现政治危机，助燃了市场波动。
但基金经理和经纪一直在分析社交媒体趋势，认为“支持”阵营正在缩小差距。投资人担心如果修宪公投遭“反对”，受困银行西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)和裕信银行(CRDI.MI)将难以实施大规模的筹资行动。
意大利银行股指数收高2.6%，连续第三日走强，扶助欧洲银行股指数升1.2%。今年迄今，意大利银行股指数已经暴跌一半。
Activtrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称，市场对若公投造成市场动荡，欧洲央行可能干预的预期也有所帮助。
产油国达成减产协议带动商品股上扬，STOXX欧洲600油气股指数和基本资源股指数均升1.8%。
英股富时100指数.FTSE收低0.45%，法股CAC指数.FCHI下滑0.39%，德股DAX指数.GDAXI大跌1%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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