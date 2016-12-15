欧股从11个月高位回落 Actelion和Colruyt下跌

路透伦敦/纽约12月14日 - 欧洲股市周三从11个月高位下跌，瑞士Actelion(ATLN.S)急挫，此前美国医疗保健公司强生(JNJ.N)中止了就收购这家欧洲最大生物科技公司的磋商。

Actelion股价下跌9.2%，此前强生称，公司未能就一份据信能为股东创造足够价值的协议达成一致。强生11月称，在就收购Actelion进行初步磋商，当时估值约为200亿美元。

消息人士称，Actelion目前正与法国制药商Sanofi(SASY.PA)进行磋商。Sanofi股价下跌2.6%。

比利时超市集团Colruyt(COLR.BR)也给大盘带来压力，因该股股价急跌9.4%，此前公司在周二晚些时候发布业绩。尽管净利润超过市场预期，但投资者仍对疲弱的增长前景感到失望。

泛欧STOXX 600收跌0.5%，医疗保健和必需消费品类股给指标指数带来的拖累最大。

投资者等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策会议给近期市场走势提供方向。加息25个基点和明年再升息两次的可能性已经被市场消化。任何美联储将采取更激进行动的暗示将可能影响各个市场。

“考虑到市场普遍预计今天会议将升息25个基点，应该不会有惊奇，但公开市场委员会(FOMC)的政策声明和美联储的点阵图将为2017年美国货币政策前景奠定基调，”London Capital Group分析师Ipek Ozkardeskaya称。

意大利银行股下跌2.8%，因评级机构穆迪周二晚些时候将意大利银行业评等展望从稳定下调至负面，称因资本需求增加和信心被削弱。

希腊绩优股指数急挫3.2%，受压于银行股的大幅下跌，此前欧元区救助基金称暂停落实向希腊提供短期债务减免措施。

英股富时100指数.FTSE收跌0.28%。德股DAX指数.GDAXI收挫0.35%。法股CAC指数.FCHI收降0.72%。(完)