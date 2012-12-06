欧洲股市收在18个月最高收位 但意大利股市逆势下挫

* FTSEurofirst 300指数上升0.7%.Euro STOXX 50指数升0.4%

* Euro STOXX 50指数短暂升穿技术阻力水准

* 意大利股指下挫,因政治紧张局势

路透伦敦12月6日电---欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周四收在18个月最高收位,因利多的技术因素、全球经济前景改善及具吸引力的股票估值增加股市的魅力.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%,报1,131.85点,此为2011年5月底来的最高收位.该指数从年初迄今升约13%,自6月触及的多个月低位累计上升近20%.

"市场仍有一些风险,但风险的程度有所下降,且当局处理问题的方式改善...股票估值相当具吸引力,这是人们将资金转向股市的原因之一,"Swisscanto Asset Management基金经理Ben Hauzenberger说.

根据汤森路透Datastream,STOXX 600成份股的12个月预估市盈率约11倍,低於逾12倍的10年均值,以及美股标普500指数的12.5倍.

分析师表示,市场仍面临诸多不确定性,包括美国预算协商、意大利政治纷争,後者拖累意大利股指.FTMIB逆势下挫0.8%.

对经济成长有敞口的板块有需求.基本资源类指数.SXPP升1.6%,化工股.SX4P涨1.9%,受助于德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)扬升3.4%,此前公司的眼科产品Eylea向欧盟上市审批机构申请上市.

"软件板块将是有意思的投资地方,因一些企业是全球性的,他们的成本结构低."Hauzenberger表示.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%,报2,603.41点,盘中创下今年新高2,617.83点,并一度突破3月高位2,611点,这是强劲阻力水准.

英国富时100指数.FTSE收涨0.16%,报5,901.42点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.07%,报7,534.54点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.31%,报3,601.65点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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