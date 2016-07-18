欧股小幅收高 ARM被软银收购暴涨逾40%领军科技股攀升

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周一小涨，因英国芯片(晶片)设计公司ARMARM.L被收购后科技股攀升，扶助市场抵消了土耳其动荡局势打压部分休旅股和金融股的担忧。
泛欧STOXX Europe 600指数收高0.2%。
今年迄今该指数下挫约7%，但较6月英国退欧公投后触及的低点反弹了10%。
ARM飙升逾40%，此前日本软银集团(9984.T)同意以243亿英镑(322亿美元)收购ARM。
ARM同业Dialog Semiconductor (DLGS.DE), AMS(AMS.S)和英飞凌(IFXGn.DE)也攀升，带动STOXX 欧洲600科技股指数.SX8P以3.5%的涨幅领跑。
不过休旅股Thomas Cook (TCG.L)和TUI (TUIT.L)下滑，分析师认为土耳其有军方人员企图发生政变打压休旅企业，土耳其是重要的旅游目的地。
土耳其动乱也拖累西班牙银行BBVA(BBVA.MC)，因该行持有土耳其银行Garanti (GARAN.IS)股份。
摩根士丹利策略师维持对欧股的“减持”评级，部分因英国退欧公投带来的冲击。
英股富时100指数.FTSE收高0.39%，德国DAX指数.GDAXI微跌0.04%，法股CAC 40指数.FCHI收低0.34%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。