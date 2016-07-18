欧股小幅收高 ARM被软银收购暴涨逾40%领军科技股攀升

路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周一小涨，因英国芯片(晶片)设计公司ARMARM.L被收购后科技股攀升，扶助市场抵消了土耳其动荡局势打压部分休旅股和金融股的担忧。

泛欧STOXX Europe 600指数收高0.2%。

今年迄今该指数下挫约7%，但较6月英国退欧公投后触及的低点反弹了10%。

ARM飙升逾40%，此前日本软银集团(9984.T)同意以243亿英镑(322亿美元)收购ARM。

ARM同业Dialog Semiconductor (DLGS.DE), AMS(AMS.S)和英飞凌(IFXGn.DE)也攀升，带动STOXX 欧洲600科技股指数.SX8P以3.5%的涨幅领跑。

不过休旅股Thomas Cook (TCG.L)和TUI (TUIT.L)下滑，分析师认为土耳其有军方人员企图发生政变打压休旅企业，土耳其是重要的旅游目的地。

土耳其动乱也拖累西班牙银行BBVA(BBVA.MC)，因该行持有土耳其银行Garanti (GARAN.IS)股份。

摩根士丹利策略师维持对欧股的“减持”评级，部分因英国退欧公投带来的冲击。

英股富时100指数.FTSE收高0.39%，德国DAX指数.GDAXI微跌0.04%，法股CAC 40指数.FCHI收低0.34%。(完)